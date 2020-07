Mannheim – Kultursommer Konzert 3 – Nicole Metzger & French Connection am 19. Juli um 18 Uhr

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach ausverkauftem Haus oder besser ausverkaufter Wiese letzten Sonntag kommen am 19.7. Nicole Metzger & French Connection zum Käfertaler Kultursommer. Ort: Stempelpark vor dem Kulturhaus Käfertal, bei Regen im Saal. Karten zu 12, Euro je Konzert inkl. Vorverkaufsgebühr gibt es nur im Internet unter http://kulturhaus kaefertal.eventbrite.com. Restkarten, sofern vorhanden, an der Abendkasse.

„Moondance“

Hier drehen sich alle Songs um das faszinierende Thema Mond mit Hits aus dem Great American Songbook wie zum Beispiel “Fly me to the moon”, “Blue moon”, “Old devil moon” oder der Van Morrison- Klassiker “Moondance”. Den vier Künstlern ist es wichtig, sich gegenseitig Raum für Atmosphäre und spirituelle Inspiration zu lassen, um so aus dem Moment heraus für ihre Songs immer wieder neue Ausdrucksformen und Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. www.nicolemetzger.de

Nicole Metzger (Vocals), Jean-Yves Jung (Piano), Jean-Marc Robin (Schlagzeug) und Wesley „G“ (Gitarre)

Infos zu den einzelnen Konzerten: www.facebook.com/kulturhaus.mannheim.kaefertal

Es gelten die jeweils aktuelle Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg und das Hygienekonzept des Kulturhauses.

Das nächste Konzert:

26.7., 18 Uhr Alexandra Lehmler, Matthias Debus, Claus Kiesselbach