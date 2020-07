Ludwigshafen – thyssenkrupp und BASF unterzeichnen gemeinsame Entwicklungsvereinbarung zu Dehydrierungstechnologie für den STAR-Prozess®

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagnachmittag eskalierte zwischen 17 und 18 Uhr in der Neckaranlage ein Streit zwischen einem Heranwachsenden, der sich gemeinsam mit seinen Freunden in der Anlage aufhielt, und zwei 21- und 29-jährigen namentlich bekannten Tatverdächtigen. Zuvor war es aus bislang unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Die erwachsenen Männer, in deren Begleitung sich ... Mehr lesen »