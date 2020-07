Ludwigshafen – Mülltonnenleerung wird nachgeholt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Stadtgebiet Ludwigshafen konnten am Dienstag, 14. Juli, nicht alle Restabfallbehälter, die zur Abholung bereitstanden, geleert werden. Der Grund ist, dass in Abfällen großteilige Störstoffe enthalten waren, die den Schlackeabwurf eines Müllkessels beim GML verstopften. Dieser musste daraufhin abgeschaltet werden. Aufgrund dieser Einschränkungen befinden sich einige hundert Tonnen Restabfall zu viel im Müllbunker und es können keine weiteren Anlieferungen getätigt werden. Infolgedessen kommt es auch bei der Abfallentsorgung durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) zu Verzögerungen.

Stehengebliebene nicht geleerte Tonnen bittet der WBL auf jeden Fall zur Leerung bereit stehen zu lassen. Ausgefallene Touren werden am Folgetag nachgeholt.

