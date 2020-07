Ludwigshafen – Ministerpräsident Söder unterstützt Stiftung LebensBlicke

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stiftung LebensBlicke hat mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder einen weiteren prominenten Botschafter für die Darmkrebsprävention gewinnen können. Söder hat sich die Darmkrebsvorsorge schon als Gesundheitsminister, jetzt auch als Ministerpräsident auf seine Fahnen geschrieben. Er erklärt in einem kurzen Videoclip auf der Homepage der Stiftung LebensBlicke (www.lebensblicke.de), warum die Darmkrebsprävention für alle gerade jetzt so wichtig ist. “Wir freuen uns, mit Markus Söder eine weitere wichtige Stimme für die Darmkrebsprävention in unseren Reihen zu haben”, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung LebensBlicke, Professor Dr. J. F. Riemann.

Weitere Informationen zum Thema auf www.lebensblicke.de.

