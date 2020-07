Ludwigshafen – Kurzzeitige Umleitung der Nachtbuslinie 97

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag, 16. Juli, auf Freitag, 17. Juli, findet in der Brunckstraße in Ludwigshafen in der Zeit von etwa 23 Uhr bis 4 Uhr ein Schwertransport statt. Dieser hat auch Auswirkungen auf die Nachtbuslinie 97, die in Fahrtrichtung Oppau umgeleitet wird. Die Nachtbusse der Linie 97 fahren in Richtung Londoner Ring eine Umleitung zwischen den Haltestellen Friesenheim Mitte und Horst-Schork-Straße über Sternstraße, Weiherstraße und Langgartenstraße. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Friesenheim Ost, Rottstückerweg und Ammoniakstraße können in dieser Zeit in Richtung Oppau nicht bedient werden. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

