Ludwigshafen – Gefahrstoff-Einsatz in der Nachtweide

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

(SK) Am 14.07.2020 um 16:43 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoff-Einsatz in die Muldenstraße, Ludwigshafen Nachtweide gerufen. Einsatzende war gegen 17:40 Uhr. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine leicht tropfende Überlaufleitung an einem Tank-Auflieger vor. Die Leckage konnte schnell abgedichtet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.