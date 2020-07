Heidelberg – WinterVarieté Saison in Heidelberg auf 2021 verschoben!Das Heidelberger Erfolgskonzept kehrt ab November 2021 zurück in die ShowArena am TiergartenbadHeidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit über 13.000 begeisterten Gäste in der vergangenen Saison hat sich das WinterVarieté in seiner 5. Spielzeit endgültig in Heidelbergs Kulturlandschaft verankert und hat die Herzen der Varietéliebhaber gewonnen. Nun zwingt die COVID-19-Pandemie das hochmotivierte Team um die beiden Veranstalter Florian Keutel und Riadh Bourkhis zur Pause:

„Für die kommende WinterVarieté-Saison in Heidelberg hätten wir uns nichts mehr gewünscht, als unseren Gästen in der ShowArena spektakuläre und emotionale Varietémomente zu schenken und Hochgenuss für alle Sinne zu bieten. Das WinterVarieté lebt allerdings von seiner außergewöhnlichen Atmosphäre, dem einzigartigen Wohlfühl-Ambiente der ShowArena, den herzlichen Kontakten am Tisch und der Nähe zu jedem einzelnen Besucher, die unser Service-Team auszeichnet. Darauf möchten wir nicht verzichten.

Gerade durch die Entbehrungen in der momentanen Zeit der Krise und des Social Distancing wäre es perspektivisch sicher schön, wenn Menschen wieder zusammen Live-Entertainment, Kunst und Kultur in gewohntem Umfang erleben könnten. Die künftigen Rahmenbedingungen dafür sind bislang aber lediglich erahnbar und ungewiss. Wir, als Kulturschaffende, haben noch immer weder einen konkreten „Fahrplan“ noch politische Perspektiven, wie eine Veranstaltung, wie das WinterVarieté im Jahr 2020 durchführbar sein könnte. Parallel haben wir selbst klare Vorstellungen und hohe Ansprüche an uns, in welcher Form wir unseren Gästen unvergessliche WinterVarieté Momente schenken möchten.

Wir müssen daher schweren Herzens die geplante WinterVarieté-Spielzeit 2020/21 aussetzen und unsere Produktion auf den Winter 2021 verschieben. Dies geschieht, um unserer großen Verantwortung gegenüber Partnern und Gästen gerecht zu werden und auch um den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern.

Aufgrund der komplexen und sehr aufwendigen Planung einer Varietéshow auf diesem hohen Niveau und dem dadurch entstehenden hohen wirtschaftlichen Risiko, sowie unserem Verantwortungsbewusstsein für alle Beteiligten ist diese betriebswirtschaftliche und frühzeitig getroffene Entscheidung leider alternativlos.“

Der Verkaufsstart für das Comeback 2021 startet bereits diesen Winter

Im November 2021 wird das WinterVarieté Heidelberg in gewohntem Umfang zurück in die ShowArena am Tiergartenbad kehren, der Ticketvorverkauf für die neue Spielzeit wird bereits im Winter 2020 starten.

Gutscheine sind bereits jetzt erhältlich unter winter-variete-heidelberg.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer: 01805-11 88 11 (0,14€/min. aus dem dt. Festnetz,

max. 0,42€/min. aus dem dt. Mobilfunknetz)