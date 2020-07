Heidelberg – Entscheidungen des Gemeinderats live über den Instagram-Account der Stadt mitverfolgen!

Heidelberg / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer sich für die Kommunalpolitik der Stadt Heidelberg interessiert, kann künftig noch schneller erfahren, welche Entscheidungen getroffen wurden. Die Stadt informiert über die wichtigsten Entscheidungen des Rates live über ihr Instagram-Profil (www.instagram.de/heidelberg_de). Quasi in Echtzeit werden die Informationen in einer sogenannten Story auf Instagram geteilt, die für 24 Stunden online bleibt. Die erste Story wird bei der nächsten Sitzung, am Donnerstag, 23. Juli ab 16.30 Uhr bei Instagram zu sehen sein. Anschließend werden die Inhalte in den Highlights gespeichert, sodass sie jederzeit abgerufen werden können.

Die Stadt Heidelberg verzeichnet rund 6.300 Follower bei ihrem Instagram-Profil und erreicht durchschnittlich 3.500 Nutzer pro Beitrag. Die Profile der Stadt werden vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Auch auf anderen sozialen Netzwerken ist die Stadt aktiv. So folgen ihr etwa 13.000 Personen auf Facebook (www.facebook.de/heidelberg.de) und rund 10.200 auf Twitter (www.twitter.com/heidelberg_de).

Der Gemeinderat ist das zentrale politische Gremium Heidelbergs und trifft Entscheidungen in Fragen des Haushalts, entwickelt Vorhaben und kontrolliert Projekte.