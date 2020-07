Heidelberg – Das Interkulturelle Zentrum unterstützt Künstler*innen in Coronazeiten: Heidelberger Künstler*innen auf der IZ-Online-Bühne!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Interkulturelles Zentrum Heidelberg) – 11 spannende und vielseitige Projekte wurden für unsere Aktion „Wir 4“ eingeschickt. Wir werden deshalb sowohl im Juli, als auch im Herbst, ein buntes, digitales Kulturprogramm mit Heidelberger Künstler*innen anbieten. Wir danken allen Künstler*innen für ihre Offenheit und kreativen Konzepte und freuen uns die ersten beiden Online-Events ankündigen zu dürfen.

Erste Online-Events noch vor den Sommerferien

Am 15. Juli um 20:15 Uhr wird Shakespeares „Mittsommernachtstraum“ in die Gegenwart geholt. Safak Saricicek, deutsch-türkischer Lyriker, Irmela Wagner, Pianistin, Sonya Isaak, amerikanische Sopranistin und Cornelius Reinsberg, Cellist und Lyriker, verleihen den Worten Shakespeares mit Lyrik und Musik neuen Ausdruck. Dabei fragen sie sich auch nach den Auswirkungen von Corona auf unsere Traumwelten: Wie geht es weiter? Wie können wir uns mit Kunst und Träumen durch diese Zeit retten? Am 20. Juli um 20:15 Uhr folgt mit „Contando história – Geschichten erzählen“ ein spannender Konzertabend. Die Perkussionistin Cris Gavazzoni, der Sänger Fausto Israel, die Sängerin Melissa Leão und die Instrumentalistin Monica Tomasi begeben sich auf eine musikalische Spurensuche und erkunden die afro-brasilianischen Wurzeln ihrer Musik. Dabei singen sie unter anderem Lieder von Francisca Gonzaga und Joaquim Manoel da Câmara.

Weitere Veranstaltungen sind in Planung und werden auf der Webseite des Interkulturellen Zentrums angekündigt. Die Livestreams sind auf dem Facebook-, Twitter- und Youtubekanal des Interkulturellen Zentrums zu sehen und können auch im Nachgang noch angeschaut werden.

Die Aktion „Wir 4“

Bis zum 05. Juli konnten sich Heidelberger Künstler*innen und Kunstschaffende für einen einstündigen Livestream auf den digitalen Kanälen des Interkulturellen Zentrums bewerben.

Aus allen Zusendungen hat das Interkulturelle Zentrum eine Auswahl getroffen. Sowohl im Juli als auch im Herbst möchte das IZ damit Heidelberger Künstler*innen eine Bühne bieten und die Vielseitigkeit und Kreativität der Heidelberger Kulturszene sichtbar machen.