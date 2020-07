Heidelberg – Bekämpfung potentieller Brutstätten in mehreren Heidelberger Stadtteilen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem ersten Auftreten von Populationen in Heidelberger Stadtteilen wird das exotische Insekt seit 2016 systematisch biologisch bekämpft, im Auftrag des Ordnungs- und Gesundheitsamtes. Auch in diesem Jahr kontrollieren die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tigermückenbekämpfung seit Ende April potentielle Brutstätten in betroffenen Gebieten. Denn nur im Larvenstadium, in dem die Moskitoart sich im Wasser entwickelt, kann sie effektiv biologisch bekämpft werden. Brutstätten sind alle Arten von Wasseransammlungen, die sich in Vorgärten, Grundstücken, Schrebergärten oder auch Gullys befinden und mindestens eine Woche stehen bleiben. Die Anwohner betroffener Bereiche wurden durch ausgeteilte Flyer über die Maßnahmen informiert.

Mithilfe der Bürger entscheidend: Tigermücken erkennen und melden

Um den Befall und neue Populationen feststellen zu können, sind die Mitarbeitenden auch auf die Mithilfe der Bürger angewiesen: Diese sollten verdächtige Mücken melden. Doch wie erkennt man Tigermücken? Die wichtigsten optischen Merkmale: Die Tigermücken, immer kleiner als eine 1-Cent-Münze und nicht größer als unsere einheimischen Stechmücken, sind grundlegend schwarz (nicht bräunlich) mit weißen, prägnanten Streifen auf Körper und Beinen. Das letzte Glied der Hinterbeine ist immer weiß. Entgegen anderer Mückenarten, die vor allem zur Dämmerung aktiv sind, sticht die Tigermücke auch tagsüber aggressiv. Etliche Pächter von Kleingärten in der Bahnstadt konnten dies in den vergangenen Sommern schmerzhaft erleben: Sie berichteten, dass sie buchstäblich von den Stechern verfolgt wurden, teilweise bis ins Auto, und ihre Anlage aufgrund dessen fast nicht mehr nutzen konnten.

Weil verwandte Arten sehr ähnlich aussehen, ist es notwendig, dass Spezialisten etwaige Funde begutachten, um über die Bekämpfung zu entscheiden. Als Beleg dienen Fotos oder reale Exemplare. Dazu betäubt oder tötet man die Mücke mit einem leichten Schlag, gibt sie in ein Schraubglas und legt sie mindestens 15 Minuten in das Tiefkühlfach. Meist reicht es schon aus, gut aufgelöste Fotos (aus verschiedenen Winkeln) an heidelberg@tigermuecke.info zu senden. Falls sich der Verdacht erhärtet, wird das Exemplar abgeholt, um es eindeutig unter dem Mikroskop zu bestimmen. Falls jemand keine Tigermücken „fangen“ kann, jedoch den Verdacht beispielsweise aufgrund verstärkter Stechbelästigung untertags hat, können die Experten auch kommen, um potentielle Brutstätten zu besichtigen.

Sind die Vorkommen nachgewiesen, wird der erprobte Wirkstoff B.t.i. auf potentielle Brutstätten ausgebracht. B.t.i. ist ein biologisch abbaubares Eiweiß, das spezifisch im Darm von Mücken reagiert und die Mückenlarven dadurch abtötet. Es wird seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt und ist für andere Insekten, Tiere, Menschen und Pflanzen ungiftig. Bürger betroffener Gebiete erhalten den Wirkstoff auch in Form von Tabletten von den Mitarbeitern der biologischen Stechmückenbekämpfung.

Weitere präventive Maßnahmen

Was können Bürger neben dem Melden eventueller Tigermückenfunde noch tun? In den betroffenen Gebieten ist es wichtig, in allen Ecken des Gartens und Außengeländes versteckte Brutstätten ausfindig zu machen und sie gegebenenfalls zu beseitigen. Brutstätten sind Gefäße, in denen sich Regen- oder Gießwasser sammelt, dass mindestens eine Woche stehen bleiben kann: Regentonnen, Eimer, demontierte Autoreifen, auch Blumenkübel, hohle Zaunpfähle oder Sonnenschirmständer. Belebte Gartenteiche oder Tiertränken (sofern diese regelmäßig geleert werden) sind in der Regel unproblematisch. Die Bürgerinnen und Bürger im Umkreis werden entsprechend informiert – wer also entsprechende Faltblätter im Briefkasten findet, gehört dazu. Zudem kontrollieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tigermückenbekämpfung die Grundstücke betroffener Stadtteile in dreiwöchigem Rhythmus bis Ende September und behandeln potentielle Brutstätten.

Denn würde die Kontrolle und Bekämpfung nicht erfolgen, könnten sich die Tigermücken innerhalb einer Saison massiv ausbreiten, da jedes Tigermücken-Weibchen mehr als hundert Eier ablegen kann. Hat sich die Population einmal gefestigt, ist es natürlich weitaus schwieriger, sie wieder einzudämmen. Deshalb verfolgen die Bekämpfer das Ziel, der Verbreitung bereits in den Anfängen zu wehren.

Die Bekämpfungsaktion in Heidelberg wird von der Icybac GmbH koordiniert, die Tigermückenkontrollen auch in anderen Städten und Gemeinden durchführt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhein-neckar-kreis.tigermuecke.info.

Bei Meldungen oder Fragen können Sie sich per E-Mail an heidelberg@tigermuecke.info wenden.