Bad-Dürkheim – Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen unterstützt das Stadtradeln im Kreis Bad Dürkheim

Bad-Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen, zeigt sich erfreut darüber, dass die Klimaschutzaktion “STADTRADELN” des Landkreises Bad Dürkheim auch dieses Jahr vom 19. August bis zum 8. September wieder stattfindet. “Es ist wichtig, dass wir auch in Sachen Mobilität umdenken. Das Fahrrad ist ein hervorragendes Verkehrsmittel, mit dem wir unser Klima schützen und gleichzeitig unsere Gesundheit stärken können. Im Fahrrad liegt ein Schlüssel zur dringend notwendigen Verkehrswende zum Wohl der Menschen und unserer Natur.” Auch sie selbst wird versuchen so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegen. “Ich fahre selbst gerne Rad. Dabei fällt natürlich auch auf, dass die Radwege nicht immer ideal ausgebaut sind, was natürlich die Sicherheit der RadfahrerInnen beeinflusst. Auch wenn wir im Landkreis bereits gut ausgebaute Radwege haben, muss an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch nachgebessert werden, um das Radfahren noch attraktiver und sicherer zu machen. Denn gerade für Frauen, Kinder und junge Familien ist Sicherheit ein ausschlaggebender Punkt, wenn es darum geht auf das Rad umzusteigen oder nicht. Das Zeigen auch Erhebungen des ADFC.” Auch die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung zum Schutze der RadfahrerInnen findet Isabel Mackensen einen richtigen Schritt: “Die letzte “STADTRADELN”-Aktion hat gezeigt, dass viele Menschen in unserem Landkreis bereit sind zum Wohle der Allgemeinheit auf das Rad umzusteigen. Das freut mich. Es ist nur folgerichtig, dass das Radfahren nun auf allen politischen Ebenen als wichtiger Beitrag zur Verkehrswende erkannt wurde und weiter gefördert wird. Ich hoffe, dass auch dieses Jahr viele Menschen im Landkreis wieder auf ihr Rad steigen und im wunderschönen Pfälzer Sommer losradeln.”

