Neustadt – Kulturabteilung der Stadt Neustadt bedankt sich bei Abonnentinnen und Abonnenten

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Montag, wie auch in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, brannten Ackerflächen in Worms. In Worms-Heppenheim geriet gestern um 12:50 Uhr ein Getreidefeld in Brand, welches gerade abgeerntet werden sollte. Der Eigentümer befand sich im Mähdrescher und erkannte im Rückspiegel den Flächenbrand des durch die aktuelle Witterung stark ausgetrockneten Feldes, welches ... Mehr lesen »