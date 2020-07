Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.07.2020 gegen 13:00 Uhr gelang es einem bislang Unbekannten sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Nachdem der Täter in einem ersten Zimmer Bargeld und Uhren stehlen konnte, ging er in einen weiteren Raum. Dort wurde er von einer schlafenden Bewohnerin überrascht. Als die junge Frau den Einbrecher erblickte, schrie sie diesen an. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

– 30-40 Jahre alt

– etwa 1,75m bis 1,80m groß

– kurzer Vollbart

– Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und einen Mundschutz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.