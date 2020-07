Karlsruhe – bfv-Rothaus-Pokal – Auslosung der Saison 2020/21

Karlsruhe/Metropolregion Rhein-Neckar. In gewohnter Kulisse in der Sportschule Schöneck, aber unter ungewöhnli-chen Umständen, losten bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Andreas Grüninger von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus die ersten Runden im bfv-Rothaus-Pokal 2020/21 aus. „Ein Novum in diesem Jahr: Die alte Pokalrunde ist noch nicht beendet und wir losen die neue schon aus“, erläuterte Rüdiger Heiß zur Begrüßung die Besonderheit der diesjährigen Auslosung. „Wir sind dennoch heilfroh, dass es langsam wieder möglich ist, Fußball zu spielen und wir – zu-mindest organisatorisch – schon in die neue Saison starten können“. Der aktuellen Situation ge-schuldet fand die Auslosung des bfv-Rothaus-Pokals in diesem Jahr erstmals nicht im Beisein der Vereinsvertreter statt. Diese konnten die Auslosung unter Wahrung der Corona-Bestimmungen jedoch zuhause live am Bildschirm verfolgen. Dabei sahen sie wie „Losfee“ An-dreas Grüninger einige spannende Lokalderbys und weitere interessante Partien ausloste.

Die 115 Teilnehmer am bfv-Rothaus-Pokal 2020/21 setzen sich aus einer B-Klassen-Elf, elf Teams aus der Kreisklasse A, 30 Kreisligisten, 53 Landesliga-Mannschaften, 15 Verbandsligis-ten, drei Clubs aus der Oberliga Baden-Württemberg sowie je einem Vertreter aus der Regional-liga und der 3. Liga zusammen. Zweite Mannschaften sind nicht spielberechtigt. Die ersten bei-den Runden werden erneut in den Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden getrennt ausgespielt. Der diesjährige Halbfinalist ASC Neuenheim (LL) hat in der ersten Runde ein Frei-los. In der dritten Runde, die dann über das gesamte Verbandsgebiet ausgespielt wird, steigen auch der diesjährige Finalist FC Nöttingen (OL), Regionalligist FC-Astoria Walldorf und mit dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim das am höchsten spielende Team in den Wettbewerb ein.

Bis zum Achtelfinale sind die Runden schon vorgelost (Schema siehe www.badfv.de). Die Über-sicht der Partien gibt es auf www.fussball.de. Als Standardtermine vorgesehen sind:

1. Runde 01./02.08.2020

2. Runde 08./09.08.2020

3. Runde 15./16.08.2020

Achtelfinale 22./23.08.2020

Viertelfinale 29./30.08.2020

Das Endspiel wird auch im nächsten Jahr wieder am bundesweiten Finaltag der Amateure aus-getragen. In der fünften Saison unterstützt die Badische Staatsbrauerei Rothaus den Pokalwettbewerb in Baden als Sponsor und Namensgeber des bfv-Rothaus-Pokals auf Verbands- und Kreisebene.