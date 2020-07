Heppenheim – Einbahnstraßenregelung der Lorscher Straße (B460) in Heppenheim im Bereich der Bahnunterführung

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG erfolgen im Zuge der Bauarbeiten abschließende Arbeiten am Brückenbauwerk. Ab Montag, 20.07.2020 um 05.00 Uhr wird der Abschnitt der Lorscher Straße (zwischen Neckarstraße und Uhlandstraße/ Weiherhausstraße) zur Einbahnstraße. Das Durchfahren der Bahnunterführung auf der B460 ist dann bis zum 31. Juli 2020 nur in Fahrtrichtung Westen (Autobahn) möglich. Der aus Richtung Westen kommende Kfz-Verkehr kann sowohl über die Weiherhausstraße und weiter über die Bürgermeister-Kunz-Straße, als auch über die Tiergartenstraße und weiter über die Bürgermeister-Metzendorf-Straße in die Stadtmitte fahren. Auf die Sperrung wird mit Hinweistafeln an den markanten Verkehrspunkten hingewiesen. Die Umleitungsstrecken werden während der Sperrung der B460 entsprechend ausgeschildert. Autofahrern wird empfohlen, bei der Planung ihrer Fahrten die geänderte Verkehrsführung zu berücksichtigen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail