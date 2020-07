Bobenheim-Roxheim – Sachbeschädigung an Pkw

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.07.2020 gegen 13:00 Uhr gelang es einem bislang Unbekannten sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Nachdem der Täter in einem ersten Zimmer Bargeld und Uhren stehlen konnte, ging er in einen weiteren Raum. Dort wurde er von einer schlafenden Bewohnerin überrascht. Als die junge Frau ... Mehr lesen »