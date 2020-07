Bad Dürkheim – Kennzeichen entwendet

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von 09.07.2020 bis 13.07.2020 wurde das hintere Kennzeichen eines PKW, der in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim abgestellt war, von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die 62-jährige Halterin hatte ihren Peugeot über das Wochenende in der Tiefgarage abgestellt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

