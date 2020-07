Speyer – Gästeführer*innen spenden ans Stadtarchiv

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Weltgästeführertags 2020, der am 23. Februar 2020, unter dem Motto „Lieblingsorte“ stattfand, haben die Speyerer Gästeführer*innen Spenden in Höhe von insgesamt 600 Euro gesammelt, die für die Restaurierung von Archivalien im Stadtarchiv Speyer verwendet werden. Bürgermeisterin Monika Kabs und Archivchefin Dr. Christiane Pfanz-Sponagel nahmen die Spende von der Vorsitzende der Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer, Cornelia Benz, am Mittwoch, 8. Juli 2020, mit großer Freude entgegen. Insgesamt 100 Gäste nahmen im Februar an zwei mal zwei Stadtrundgängen teil, bei denen einige der schönsten und interessantesten Speyerer Lieblingsorte von den heimischen Gästeführer*innen vorgestellt wurden. Die Führungen waren kostenfrei, die Teilnehmer*innen wurden aber um eine Spende für den guten Zweck gebeten. Dieser gute Zweck war schnell gefunden und so kann sich das Stadtarchiv Speyer über 600 Euro freuen.

Entsprechend dankbar zeigte sich Dr. Christiane Pfanz-Sponagel, für die als Leiterin das Stadtarchiv einer ihrer Lieblingsorte in Speyer ist. „Wir werden die Spende für die Restaurierung einer Archivalie verwenden. Dabei handelt es sich um einer Urkunde vermutlich aus dem Jahr 1293, die ein Bündnis der Städte Mainz, Worms und Speyer besiegelt hat.“ Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs betonte: „In unserer Stadt gibt so viele schöne Orte, da fällt es schwer den einen „Lieblingsort“ herauszugreifen. Der Rundgang der Gästeführerinnen und Gästeführer am Weltgästeführertag bot aber einen wunderbaren Einblick in einige der schönsten Orte.“ Gleichzeitige dankte sie der Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer, die als Botschafter*innen der Stadt jedes Jahr zahlreichen Gästen aus nah und fern die Domstadt mit all ihren Facetten näher bringen und dabei einen richtigen guten Job machen.