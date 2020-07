Schifferstadt – Sommerschule für Realschüler und Gymnasiasten

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die letzten beiden Wochen der Sommerferien organisiert die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis ein Sommerschul-Programm für Realschüler und Gymnasiasten in Schifferstadt. In der ersten Woche vom 3. bis 7. August werden maximal 30 Realschülerinnen und -schüler unterrichtet, in der zweiten Woche vom 10. bis 14. August maximal 30 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Die Schülerinnen und Schüler werden in drei Klassen á zehn Personen aufgeteilt. Der Unterricht in den Räumen des Paul-von-Denis-Gymnasiums ist jeweils von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen für die Sommerschule nimmt Lea Knecht von der Kreisverwaltung per E-Mail an lea.knecht@kv-rpk.de oder telefonisch unter 0621 / 5909 2421 im Zeitraum vom 13. bis 24. Juli entgegen.

