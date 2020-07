Pirmasens – Brand in Mehrfamilienhaus fordert schwerverletzte Frau

Pirmasens / Aus der MRN News Nachbarschaft (ots)

Kurz nach 11:00 Uhr konnte vom Polizeigelände aus festgestellt werden, dass aus dem Dach eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses in der Kornstraße massiv Rauch austritt. Die sofort entsendeten Streifenwagen stellten beim Eintreffen fest, dass der Dachstuhl brannte. Die Feuerwehr hatte bis 11:40 Uhr den Brand gelöscht und festgestellt, dass sich niemand mehr im Haus aufhält. Der 51jährige Bewohner der Dachgeschoßwohnung und seine 44jährige Mitbewohnerin hatten sich auf das Dach gerettet und wurden mittels Drehleiter geborgen. Beide trugen eine Rauchgasintoxikation davon und wurden in das Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei der Frau um eine schwere Intoxikation handelt. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter trugen bei der Evakuierung des Hauses jeweils eine leichte Rauchgasintoxikation davon. In dem Haus sind in insgesamt 4 Geschossen 10 Personen gemeldet. Die Dachgeschoßwohnung ist unbewohnbar. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen