Neustadt/Weinstraße – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Bei Verkehrskontrolle Kokain aufgefunden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Männer schlugen am Sonntag (12.07.2020) in der Fabrikstraße aufeinander ein und riefen die Polizei auf den Plan. Demnach gerieten gegen 18.50 Uhr ein 19- und ein 52-Jähriger in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Hierbei zog der 19-Jährige eine Schreckschusspistole hervor und feuerte diese auch ab, sodass der 52-Jährige ein ... Mehr lesen »