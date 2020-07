Mannheim – Herzogenriedbad: Frühschwimmen startet ab 14. Juli

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des 13.07.2020 wurden zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen in der Sauterstraße (Höhe Stadionbad) in Neustadt/Wstr. durchgeführt. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt 40 Fahrzeugführer/innen gemessen. Insgesamt 9 Fahrzeugführer/innen überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h., sie wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der ... Mehr lesen »