Mannheim – AKTUELL – Angriff mit Pkw auf Feuerwehrmann – Schussabgabe durch Polizei – Großfahndung nach Mercedesfahrer im Jungbusch

Mannheim-Neckarstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)- Leichenfund in Neckarstadt – 35-jähriger Mann tot in Wohnung – Sonderkommission "Lorbeer" eingerichtet Am Montagmorgen des 13. Juli 2020 wurde ein 35-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt aufgefunden. Aufgrund der äußeren Umstände fiel der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde er ...