Ludwigshafen – Stadthaus Nord öffnet wieder für Publikum – Zutritt nur nach Terminvereinbarung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Stadthaus Nord war seit März diesen Jahres coronabedingt für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab Montag, 13. Juli 2020, wird das Gebäude, das zurzeit energetisch saniert wird, wieder geöffnet. Entsprechend müssen nicht nur die infektionsbedingten Hygiene-, sondern auch Sicherheitsmaßnahmen in einer Baustelle für die Öffnung berücksichtigt werden. Somit können Bürger*innen das Gebäude nur betreten, wenn sie vorab mit einem Sachbearbeiter*in einen Termin vereinbart haben. Genutzt wird zum Kommen und Gehen ausschließlich der Eingang I (auf der rechten Seite). Für Menschen, die einen barrierefreien Zugang benötigen, wird es nach vorheriger Anmeldung eine Lösung geben. Bürger*innen müssen im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und vor dem Betreten ihre Hände desinfizieren. Die entsprechenden Spender mit Desinfektionsmitteln stehen dafür am Eingang bereit. Die Möglichkeit, Kurzanträge fürs Dezernat Soziales und Integration im Bürgerservice des Rathauses abzugeben, entfällt ab dem 13. Juli. Anträge können weiterhin mit der Post oder elektronisch geschickt wie auch am Eingang I des Stadthauses Nord abgegeben beziehungsweise in den Briefkasten geworfen werden.

