Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro geschlossen

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktueller #Verkehrshinweis der Polizei Neustadt: Aktuell kommt es in de Talstraße in #Neustadt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei Baggerarbeiten an der dortigen Baustelle wurde ein Kabel durchtrennt. Die #Polizei #Neustadt regelt aktuell den Verkehr. Weiträumiges umfahren wird empfohlen. Quelle Polizei Neustadt