Ludwigshafen – LU läuft – Entdecke laufend oder walkend deine Stadt!

Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr bereits zahlreiche Lauf- und Walkingveranstaltungen abgesagt werden. Dennoch ist es aktuell bedeutsam, sein Immunsystem zu stärken. Dazu gehört insbesondere auch Bewegung. Sport fördert das psychische und körperliche Wohlbefinden. Vor diesem Hintergrund ist die Idee eines Stadtteillaufes mit dem Titel. „LU läuft – Entdecke laufend oder walkend deine Stadt“ entstanden. Veranstalter ist der Ludwigshafener Sportverband e.V., unterstützt wird das Projekt von der Stadt Ludwigshafen und findet in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ statt. Aufgabe ist es, die 14 Ludwigshafener Stadtteile im Zeitraum vom 15. Juli bis 30. September 2020 laufend oder walkend zu erkunden. Es ist egal, wann und wie viel gelaufen oder gewalkt wird und ob nur drei Kilometer oder ein Marathon zurückgelegt werden. Wichtig ist, dass jeder Ludwigshafener Stadtteil auf den Lauf- oder Walkingtouren zumindest tangiert wird. Der Sportler trackt seine Läufe mit einer Uhr, Smartphone o.a., schickt ein Beweisfoto mit einem Auszug aller absolvierten Strecken in diesem Zeitraum mit Anschrift sowie Telefonnummer per E-Mail an: s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de

Unter allen Teilnehmern werden wertvolle Sachpreise – gestiftet von GLOBUS Ludwigshafen-Oggersheim – verlost:

1. Preis: Fitbit Flex 2 –

2. Preis: Soehnle Shape Sense Connect 200 Körper-Analysewaage

3. Preis: Sony SRS-XB21 Bluetooth-Lautsprecher

Die Teilnahme an „LU läuft – Entdecke laufend oder walkend deine Stadt“ ist kostenlos.

Der Starter verpflichtet sich bei der Durchführung die jeweiligen Infektionsschutzrichtlinien und Vorgaben einzuhalten. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung. Jeder absolviert die Lauf- und Walkingstrecken auf eigene Gefahr.

Informationen unter www.ludwigshafener-sportverband.de und www.lu-laeuft.de



Zur Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“:

Die Landesregierung will mit einer Landesinitiative breite Teile der Bevölkerung zu mehr Bewegung motivieren. Vorhandene Bewegungs- und Sportangebote vor Ort sollen bekannter gemacht und durch neue Angebote ergänzt werden. „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ soll mehr Spaß an Bewegung und damit einen gesunden Lebensstil fördern.

„Sport bringt die Menschen zusammen und leistet generationenübergreifend einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander. Gleichzeitig sorgen Bewegungsangebote individuell für körperliches Wohlbefinden. Mit der Initiative wollen wir auch diejenigen erreichen, die aus verschiedensten Gründen bisher kaum an Sportangeboten teilgenommen haben“, so Sportminister Roger Lewentz. „Regelmäßige Bewegung und Sport haben in jedem Alter einen positiven Einfluss auf unseren Körper und helfen dabei, vielfältige Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes mellitus Typ 2, die sogenannte Zuckerkrankheit, zu vermeiden. Genau das wollen wir mit unserer Initiative vor Ort unterstützen“, ergänzte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Die Maßnahmen der Landesinitiative vor Ort werden durch sogenannte Bewegungsmanagerinnen und Bewegungsmanager umgesetzt, die mit Bewegungsteams regelmäßige Bewegungs- und Sportangebote organisieren sowie bereits bestehende Strukturen und Maßnahmen mit neuen Angeboten vernetzen sollen. Die Bewegungs- und Sportangebote sollen überwiegend im öffentlichen Raum, auf Plätzen, Grünflächen, Freizeit- und Spielflächen sowie in Sport- und Freizeiteinrichtungen stattfinden und kostenfrei zugänglich sein. Sie sollen gemeinsam mit Partnern, Institutionen und Vereinen sowie den Bürgerinnen und Bürgern entstehen oder weiterentwickelt werden. Die Landesinitiative benötigt starke Partner zur gemeinsamen Umsetzung. Ziel ist es, die Kommunen, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Sportvereine, Einrichtungen für Familien und für ältere Menschen, Kirchen, Volkshochschulen und viele weitere zum Mitmachen zu begeistern.