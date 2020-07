Ludwigshafen – “Hilfe jetzt – für Senior*innen in Ludwigshafen”- Projekt endet zum 15. Juli

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen stellt die ehrenamtliche Einkaufshilfe “Hilfe jetzt” zum 15. Juli 2020 ein. Das Projekt war auf Grund der Corona Pandemie im März dieses Jahres ins Leben gerufen und in den ersten Wochen stark nachbefragt worden. “Auf Grund der eingeführten Umgangsregeln, wie Abstand halten und Mundschutz tragen, wollen viele Senior*innen wieder selbst einkaufen gehen. Es ist jedoch sehr schön zu wissen, wie hoch das ehrenamtliche Engagement in Ludwigshafen ist, falls es darauf ankommt. Die Bereitschaft war auch bei ‘Hilfe jetzt‘ mit fast siebzig Helfer*innen groß”, so Sozialdezernentin Beate Steeg.Personen, die auf Grund der Corona bedingten Situation in eine Notsituation geraten, erhalten jedoch weiterhin Unterstützung. Sie können sich über die E-Mail-Adresse notfaelle.beduerftige@ludwigshafen.de oder die Telefonnummer 0621 504-4994 an die Stadtverwaltung wenden.

