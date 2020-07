Ludwigshafen – Freibad: Bezahlfunktion bei Online-Reservierung steht ab Montag zur Verfügung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die aktuelle Badesaison des Freibads am Willersinnweiher wird unter den Bedingungen der Corona-bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und dem dazugehörigen Hygienekonzept durchgeführt. Das Freibad ist in dieser Saison für die Badegäste in zwei, beziehungsweise an drei Tagen unter der Woche drei, Zeitfenstern geöffnet. Maximal 500 Badegäste pro Zeitfenster können das Freibad nutzen. Um ins Bad zu gelangen, muss man vorab online reservieren. Die bereits angekündigte Bezahlfunktion wird im Laufe des Montags, 13. Juli 2020, freigeschaltet. Ab diesem Tag ist das Erstehen von Online-Tickets nur noch möglich bei gleichzeitiger Bezahlung des Eintrittspreises per PayPal oder GiroPay. An der Badkasse steht pro Zeitfenster jeweils nur ein Restkartenkontingent von 50 Karten zur Verfügung, weshalb ausdrücklich empfohlen wird, Online-Tickets zu kaufen. Erwachsene zahlen pro Zeitfenster drei Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zahlen zwei Euro. Frühschwimmen (dienstags, mittwochs und donnerstags von 7 bis 9 Uhr möglich) kostet einheitlich zwei Euro für alle.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail