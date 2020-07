Ludigshafen – Pläne zum Ärztehaus Oppau werden öffentlich ausgelegt – Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 674 “Medizinisches Versorgungszentrum Oppau” soll nach Beschluss des Stadtrates die planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden, ein Gebäude mit mehreren Praxen und ergänzenden Nutzungen wie zum Beispiel einer Apotheke zu errichten. Bislang wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Im Bebauungsplan soll eine Mischgebietsfläche festgesetzt werden. Da die Ziele des Bebauungsplanes Nr. 674 nicht mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans übereinstimmen, ist eine Teiländerung des Flächennutzungsplans notwendig. Die Stadtverwaltung wird die Ziele und Zwecke der Planung und ihre Auswirkungen von Montag, 20., bis einschließlich Freitag, 31. Juli 2020, auslegen. Die Ausstellung findet im Rathaus, Rathausplatz 20, 3. OG, Zimmer 301 statt. Sie ist montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Ebenso kann in diesem Zeitraum der Planentwurf mit Begründung im Internet eingesehen werden unter www.ludwigshafen.de

über den Pfad: Nachhaltig/Planen, Bauen, Wohnen/Bauleitplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung. Zusätzlich wird allen interessierten Bürger*innen in einem Erörterungstermin am Donnerstag, 30. Juli 2020, um 17 Uhr Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern. Dies findet ebenfalls im 3. OG des Rathauses vor dem Großraumbüro 301 statt. Während der Dauer der Planauslegung können Anregungen zu den Planungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung, Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 3. OG, Zimmer 301, vorgebracht werden. Ansprechperson für eine Terminvereinbarung oder Rückfragen zu dieser Planung ist Nina Dettweiler, Telefon 0621 504-3146 oder per Mail an nina.dettweiler@ludwigshafen.de.