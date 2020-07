Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine PKW-Fahrerin parkte ihren weißen Peugeot am Samstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Längsaufstellung in der Mittelkämmererstraße, in Speyer. Am Sonntagabend bemerkte die Frau, dass der Kotflügel an ihrem Peugeot beschädigt wurde. Schadenshöhe beträgt circa 3500 Euro. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren im Kreuzungsbereich den PKW der Peugeot-Fahrerin ... Mehr lesen »