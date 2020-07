Heidelberg – Studieren – aber wie? Am 18. Juli 2020 stellen Studierende und Lehrende die SRH-Hochschule von 14 bis 17 Uhr online vor!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über 30 Bachelor- und Master-Studiengänge, 3.400 Kommilitonen, ein eigenes Studienmodell, das kompetenzorientiert auf die Arbeitswelt vorbereitet: Beim digitalen Infotag am 18. Juli stellt sich die SRH Hochschule Heidelberg mit all ihren Möglichkeiten vor. Für die Teilnahme ist eine kurze Anmeldung unter www.hochschule-heidelberg.de/digital erforderlich.

Das einzigartige Studienmodell, das CORE-Prinzip (Competence Oriented Research and Education), stellt die Kompetenzen in den Mittelpunkt, die die Absolventen später in der Berufswelt benötigen. Auch digitale Kompetenzen gehören dazu, was sich mit Beginn der Corona-Maßnahmen besonders bewährte: Gut vorbereitet startete die SRH Hochschule Heidelberg bereits Mitte März als eine der ersten Hochschulen in Baden-Württemberg mit der Lehre im digitalen Raum.

Das Konzept des Blended Learning, das Präsenz- und Online-Lehre miteinander kombiniert und optimal aufeinander abstimmt, wird auch in Zukunft noch mehr Relevanz gewinnen, sagt Prof. Dr. Carsten Diener, Rektor der SRH Hochschule Heidelberg: „Wir brauchen flexible und individuell zugeschnittene Lehr- und Lernmethoden, um alle Studierenden zu erreichen – vor Ort und digital. Nur so können wir die Kompetenzen der Studierenden fördern; je nachdem, ob sie zielorientierte Manager werden wollen oder kreative Mitdenker.“

Beim digitalen Infotag können sich Studieninteressierte davon einen persönlichen Eindruck machen. In neun virtuellen Räumen erhalten sie Einblick in die Hochschule und das Studienmodell CORE. Mitarbeiter der Hochschule beraten rund um das Studium und die Studienfinanzierung. In einem anderen Raum stehen Studierende verschiedener Fakultäten für Fragen und den persönlichen Austausch zur Verfügung. Auf der Internetseite können sich die Studieninteressierten ihr individuelles Programm mit den passenden Uhrzeiten zusammenstellen.