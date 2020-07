Heidelberg – Stadt bekommt einen großen Stellplatz für Wohnmobile!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Urlaub mit dem Wohnmobil liegt seit Jahren im Trend und erhält aktuell durch die Corona-Pandemie noch mehr Aufschwung. Vor den Sommerferien kann Heidelberg nun mit einem speziellen Wohnmobilstellplatz aufwarten. Neben dem Sportzentrum Süd wird im Harbigweg seit Wochen gebaggert, planiert und installiert. Der letzte Feinschliff erfolgt in den nächsten Tagen, damit schließlich rund 50 Plätze für Wohnmobile zur Verfügung stehen. Auf dem geebneten Terrain gibt es Parzellen mit Stromanschluss, Zapfstellen zur Auffüllung des Frischwasservorrats sowie Infrastruktur zur Entsorgung des Abwassers und Leerung der Bordtoilette.

Heidelberg-Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer zeigt sich von der Entwicklung erfreut: „Die Nachfrage nach solchen Stellplätzen nimmt seit Jahren stetig zu, so auch in Heidelberg. Bisher mussten wir Reisende auf Plätze in der Region verweisen, nun gibt es ein attraktives Angebot innerhalb unserer Stadt. Besucher können direkt in Heidelberg verweilen und die neu geschaffene spezielle Camper-Infrastruktur nutzen. Wir freuen uns, dass das Betreiber-Team um Oliver Lechner diesen Schritt gewagt hat.“

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Das Interesse an Heidelberg ist auch bei Reisenden mit dem Wohnmobil groß. Ich freue mich, dass für diese Gruppe künftig in Heidelberg ein großer Stellplatz zur Übernachtung zur Verfügung steht. Mit seiner hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist der Wohnmobilstellplatz ein guter Ausgangspunkt, um unsere Stadt zu erkunden.“

Damit Wohnmobilisten den neuen Platz leicht finden, wird dieser künftig vor Ort über eine entsprechende Beschilderung sowie über einschlägige Online-Portale und Printmedien für Camper beworben. Vor Ort angekommen, präsentiert die Heidelberg Marketing GmbH an einem Info Point die touristischen Highlights der Stadt und erleichtert neu angekommenen Reisenden die Orientierung sowie die Kontaktaufnahme für Gästeführungen.

In unmittelbarer Nähe ist am Kirchheimer Weg die Straßenbahn- und Bushaltestelle „Messplatz“, sodass die Touristen ihren Camper stehen lassen und bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr Heidelberg erkunden können. In direkter Nachbarschaft kann zudem der kürzlich wiedereröffnete Biergarten besucht werden, man kann eine Runde Minigolf spielen oder sich in der Trampolinhalle austoben.

Die Investoren und künftigen Wohnmobilstellplatzbetreiber Oliver Lechner, Markus Walter und Andreas Mayer freuen sich auf die kommenden Aufgaben: „Der Heidelberger Süden entwickelt sich zu einem wahren Freizeit-Hotspot unserer Stadt. Der Wohnmobilstellplatz ist eine wunderbare Ergänzung zu den zahlreichen Sporteinrichtungen, der Alla-Hopp-Anlage und der künftigen Großsporthalle.“