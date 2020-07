Neustadt – Wohnmobilstellplätze & Camping in der Pfalz

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar(pt.) Die Lockerungen der Corona-Auflagen haben in den vergangenen Wochen auch den Pfälzer Tourismus wieder ins Rollen gebracht und die Region erfreut sich großer Beliebtheit bei Urlaubsgästen aus der ganzen Republik. Besonders die Wohnmobilstellplätze und Campingplätze bewähren sich als angenehme Unterbringung in Corona-Zeiten und sind entsprechend gut besucht. Passend dazu erscheint nun der neue Camping- und Stellplatzführer der Pfalz.Touristik als 26 seitige DIN A5 Broschüre in einer Auflage von 30.000 Stück.

Die Broschüre „Die Pfalz. Wohnmobil & Camping“ bietet eine kompakte Übersicht über die Camping- und Wohnmobilstellplätze in der ganzen Pfalz. Vom Reisemobilstellplatz direkt beim Winzer oder in der Auenlandschaft am Altrhein bis hin zu Campingplätzen mit Blick über die sanfte Hügellandschaft des Pfälzer Berglandes oder inmitten des Biosphärenreservates Pfälzerwald. Alle Plätze sind perfekte Ausgangspunkte für Aktivitäten in den umliegenden Naturlandschaften der Pfalz. In der Broschüre finden sich selbstverständlich auch Hinweise zur Ausstattung der Plätze mit den nötigen Ver- und Entsorgungsstationen und eine praktische Übersichtskarte. Beim Wohnmobilstellplatz am Naturerlebnisbad Rockenhausen ist sogar die Pfalzcard inklusive, die kostenlosen Eintritt zu über 100 Freizeiteinrichtungen in der ganzen Pfalz und freie Fahrt mit Bus und Bahn im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar ermöglicht.



Weiterführende Informationen erteilt Pfalz.Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt, Tel: 06321-39160, info@pfalz-touristik.de. Die Broschüre „Die Pfalz. Wohnmobil & Camping“ kann gegen einen Kostenbeitrag von 1,50 € bestellt oder als PDF heruntergeladen werden. Außerdem ist sie ab sofort bei vielen Tourist-Informationen in der Pfalz verfügbar.

Für spezielle Auskünfte zu den vor Ort gültigen Hygienevorschriften der einzelnen Plätze sind die jeweiligen Betreiber zuständig. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in der Broschüre. Alle im Folder gelisteten Angebote sind selbstverständlich auch online unter www.pfalz.de/camping ersichtlich.

Pfalz.Touristik e.V.