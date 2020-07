Schifferstadt – Jederzeit griffbereit: StadtKurier ab sofort kostenlos in Zeitungsboxen

Schifferstadt / Rheuin-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/) – Schon entdeckt? Der neue StadtKurier ist da – doch damit nicht genug. Die vierte Ausgabe der von der Stadtverwaltung Schifferstadt herausgegebenen Zeitung kommt zwar erst am Samstag in die Briefkästen ohne Werbesperrvermerk. Wer aber neugierig ist, kann sich den StadtKurier auch jetzt schon kostenlos an einer der funkelnagelneuen Zeitungsboxen abholen. Eine befindet sich direkt vor dem Rathaus, die andere auf dem Schillerplatz. Zusätzlich liegt der StadtKurier in vielen Geschäften aus und kann auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de angesehen und heruntergeladen werden.

