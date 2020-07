Ludwigshafen – ZEUGENAUFRUF – Rennradfahrer bei Sturz im Bereich Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße schwerverletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 56 jähriger Radfahrer befuhr am 10.07.2020 gegen 17:00 Uhr mit seinem Rennrad die Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße. Im Bereich der dortigen Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße stürzte er aus bislang unbekannten Gründen und zog sich schwere multiple Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Mann konnte gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621/963-2403, zu melden.

