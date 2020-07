Weinhem – Liebesgeschichten aus dem Schloss! Kuriose und amouröse Anekdoten über die Adligen, die in Weinheim wohnten: Fackel-Stadtführung am 17. Juli

Nußloch / Heidelberg – Am 9. Juli 2020 besiegelte die Gemeinde Nußloch für weitere zwanzig Jahre ihre Partnerschaft mit den Stadtwerken Heidelberg Netze im Bereich der Gasversorgung. Die Vergabe der Konzession hatte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung bereits am 27. Mai beschlossen. Nun haben beide Partner den neuen Konzessionsvertrag unterzeichnet. „Unser langjähriger Gasnetzbetreiber hat uns ... Mehr lesen »