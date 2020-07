Mannheim – Zusammenhalten: SPD fordert Stadt auf, Flächen für kleine Kultur im Freien zur Verfügung zu stellen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm SPD Gemeinderatsfraktion Mannheim) – Die SPD-Gemeinderatsfraktion will Künstlern und Veranstaltern ermöglichen, im Sommer möglichst einfach kleine Formate wie Konzerte oder Lesungen stattfinden zu lassen. Dazu soll die Stadt Mannheim überdachte Flächen finden, beispielsweise in den kleinen Parks, in Innenhöfen oder an Haltestellen.

“Freiluftveranstaltungen sind im Sommer eine großartige Möglichkeit für Künstler, ihre Kultur abstands- und hygienegerecht zu den Menschen zu bringen. Gerade kleine Veranstaltungen mit beschränkter Besucherzahl und kurzer Dauer sollten schnell und unbürokratisch möglich sein”, erklärt Helen Heberer, SPD-Stadträtin und Mitglied des Kulturausschusses. “Dabei wollen wir es den Künstlern und Veranstaltern so einfach wie möglich machen – sie sollten für einen so kurzen Auftritt nicht auch noch einen Sonnen- oder Regenschutz mitbringen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Mannheim genügend solcher frei zugänglichen Flächen finden können”, sagt Heberer weiter.