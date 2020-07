Mannheim – IHK-Webinar: Trotz Corona Unternehmensnachfolge im Blick haben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar, 10. Juli 2020. Für jährlich rund 1.000 familiengeführte Unternehmen steht im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ein Wechsel an der Spitze und damit die Regelung der Unternehmensnachfolge an. Das ändert sich auch während der Corona-Krise nicht. Doch wie können Unternehmerinnen und Unternehmer in der jetzigen Zeit mit solch einer Herausforderung umgehen? Hier setzt das IHK-Moderatoren-Programm an, bei dem alle Schritte der Übergabe kompetent begleitet werden. Am 28.Juli 2020 bietet die IHK von 11:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr das Webinar „Unternehmensnachfolge trotz Corona – die richtigen Schritte nicht verpassen“ an. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die vielschichtigen Herausforderungen der Unternehmensnachfolge und das IHK-Unterstützungsangebot. Die Teilnahme an dem Webinar ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter www.rhein-neckar.ihk24.de/event/153137865.

QUelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar