Ludwigshafen – Ausbildung: Digitalisierung in Berufsschulen vorantreiben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz wünschen sich von den Berufsschulen im Land mehr Digitalisierung, so die Ergebnisse der DIHK-Ausbildungsumfrage aus dem Juni 2020. Gerade durch die Schulschließungen während Corona-Pandemie zeige sich, dass die Berufsschulen in Rheinland-Pfalz hier noch großen Verbesserungsbedarf aufweisen. Daher der Appell an die rheinland-pfälzische Landesregierung und die zuständigen Schulträger, die Sommerferien zu nutzen und Mittel aus dem Digitalpakt abzurufen.

Michael Böffel, Leiter des Bereichs Ausbildung der IHK Pfalz: „Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Rheinland-Pfalz erst sehr geringe Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen.“ Die Digitalisierung der Berufsschulen müsse rasch vorangetrieben werden, denn durch den Lockdown der letzten Monate habe sich deutlich gezeigt, wo die Defizite liegen. „Es kann z.B. nicht sein, dass Azubis über Wochen hinweg nur sporadisch oder auch gar keinen Kontakt zu ihren Lehrerinnen und Lehrern haben, da diesen die entsprechende Ausstattung fehlt“, so Böffel.

Böffel weiter: „In der heutigen Zeit ist es auch einfach nicht mehr zu vermitteln, dass nicht alle Ausbilder mit den Lehrkräften per E-Mail Fragen klären können.“ Dies wünschen sich 55% der Betriebe, so ein Ergebnis der Umfrage. „Das Thema Digitale Lernplattformen (75%) bzw. Blended Learning (Verbindung von Präsenzunterricht und eLearning) (65%) ist dabei den Unternehmen besonders wichtig: Diese sollten schuleinheitlich sein und sich an in der Wirtschaft verwendeten Standardlösungen orientieren.“

Grundsätzlich fordert die IHK Pfalz die Ausstattung aller Schulgebäude mit leistungsfähiger und aktueller Infrastruktur – Internet, Software, Geräte. Dabei sollte die IT qualifiziert und zuverlässig gewartet werden – zum Beispiel durch externe Dienstleister. Auch die Lehrkräfte sollten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend ausbauen.

Laut der DIHK-Ausbildungsumfrage sehen 64 Prozent der Unternehmen die größte Herausforderung darin, dass die Schulen künftig technisch gut aufgestellt sind. Didaktische Konzepte, die neue Lern- und Ausbildungsmethoden abbilden, vermissen 61 Prozent und 48 Prozent wünschen sich, dass Lehrkräfte digitale Kompetenzen erwerben können.

Die Forderungen der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz sind auch zusammengefasst im „Positionspapier Digitalisierung in der Berufsschule“, zu finden unter www.pfalz.ihk24.de, Nr. 4557106

Quelle IHK Pfalz