Lorsch – Täuschend echt aussehende Pistole, 70 Schuss Munition, Teleskopschlagstock und Pfeffersprays im Auto

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (mk) Am kommenden Samstag (17:00 Uhr) absolviert der VfR Mannheim gegen den pfälzischen Landesligisten SV Büchelberg sein erstes Testspiel der noch jungen Saisonvorbereitung. Der VfR trat mit der Stadt Mannheim in Verbindung, um auch in Zeiten der Corona Pandemie den Zuschauern Zutritt ins Rhein-Neckar-Stadion zu gewähren. Damit dies möglich ist,