Heppenheim – DRK Kleiderladen Fürth macht Sommerpause

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/TimoBuntsch) – Ehrenamtliche gönnen sich von 13. Juli bis 04. August eine Verschnaufpause / Wiedereröffnung am 05. August Fürth. Der Kleiderladen des DRK Ortsvereins Fürth in der Heppenheimer Straße macht eine Sommerpause. Nach der Corona-bedingten Zwangspause von März bis Mai war die Wiedereröffnung und der Betrieb des Kleiderladens für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mit massiven Mehraufwand verbunden. Deswegen gönnen diese sich in den Sommerferien eine kurze Verschnaufpause. Der Kleiderladen bleibt ab 13. Juli bis zum 04. August geschlossen. Ab Mittwoch, 05. August können Kundinnen und Kunden den Kleiderladen dann wieder besuchen und kostengünstige Kleider, Pullover, Hosen, Accessoires und vieles mehr erwerben.

Die Öffnungszeiten des Kleiderladens ab 05. August sind:

– Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr

– Donnerstag 15:00 bis 18:00 Uhr

Der DRK Kleiderladen Fürth in der Heppenheimer Straße 6 (direkt an der B38)

macht Sommerpause. Ab 05. August ist wieder für den Besucherverkehr

geöffnet.

Informationen und Öffnungszeiten: Weitere Informationen zum DRK Kleiderladen in Fürth erhalten Sie im Internet unter http://www.drk-bergstrasse.de/angebote/kleider/drk-kleiderlaeden/kleiderladen-fuerth.html

oder unter 06252 7004 0.