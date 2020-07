Heidelberg – Neues sommerliches Leben für den Schlosshof! Abgesagte Schlossfestspiele eröffnen Raum für Neues: Schlossgastronomie startet Open Air Restaurant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ AntUrb)- Über viele Wochen hätten sich jetzt normalerweise wieder tausende Gäste an Theater- und Musikveranstaltungen im Heidelberger Schloss erfreut. Die unliebsame Corona-bedingte Lücke füllt nun die Heidelberger Schloss Gastronomie in Kooperation mit der Schlossverwaltung mit einem temporären Open Air Restaurant im Schlosshof.

Eigentlich würden sich um diese Jahreszeit viele Gäste im Schlosshof zu den Schlossfestspielen tummeln. Doch die diesjährige Spielzeit musste wegen Corona abgesagt werden. „Das erzeugt natürlich eine Riesenlücke in unserem Programm und über viele Wochenenden wäre das Schloss ohne jegliche Veranstaltung“, sagt Michael Bös von den Schlössern & Gärten Baden-Württemberg. „Wir sind daher froh, dass Martin Scharff stattdessen eine kleine kulinarische Event-Reihe organisiert hat und hoffen sehr, dass diese bei den Gästen gut ankommt.“

Es ist ein ebenbürtiger Ersatz, den der Spitzenkoch in aller Kürze auf die Beine gestellt hat: Zwischen dem 23. Juli und 29. August lädt die Schlossgastronomie immer freitags und samstags zum Dinner unter freiem Himmel. Eine Genusswelt aus Essen, Musik und Licht wird an insgesamt 15 Terminen in das sommerliche Ambiente des Schlosses locken. Erwarten können die Gäste ein gehobenes 4-Gang-Menü aus der Schlossküche.

Den Klang des Abends bestimmen Sängerin Michelle J. Bradshaw mit smooth Jazz und Helmut Engelhardt mit Saxophonsounds. In einem völlig neuen Licht erstrahlen lässt Scharff die historische Schlossfassade am Ende des Abends mit einer Projektionsshow: „Eine faszinierende Illumination als krönenden Abschluss. So hat noch keiner das Schloss gesehen“, verspricht Scharff.

Die coronabedingten Auflagen, wie Abstand, sind im großen Schlosshof leicht umzusetzen – ebenso im Königssaal, den die Schlossverwaltung bei Regenwetter zur Verfügung stellt. Mit großzügig gestellten Zweier- und Vierertischen und mit sorgfältigen Hygienemaßnahmen wird vorgesorgt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr und Ende gegen 22:30 Uhr nach der Multimediashow. Der Preis für das Menü, inklusive aller Getränke (Weine, ausgewählte Longdrinks, Bier, Wasser, Softdrinks & Säfte) beträgt 135 Euro pro Person. Reservierungen für das Open Air Restaurant sind ab sofort telefonisch unter 06221 / 8727010 oder per Mail info@hdsre.de möglich. Ab Montag dann unter: www.open-air.restaurant.