Heidelberg – Neue Rad- und Fußwegbrücke über den Neckar! Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse im Dezernat 16

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In naher Zukunft soll östlich des Bergheimer Wehrs eine neue Rad- und Fußwegbrücke Heidelbergs wachsenden Süden an das Neuenheimer Feld anbinden. Diese verlängert die geplante Radschnellverbindung von Mannheim nach Heidelberg und stellt eine Verknüpfung zum vorgesehenen Netz über das Patrick-Henry-Village nach Schwetzingen in Aussicht. Außerdem wartet sie mit neuen Grün- und Freiflächen auf – und lädt so Passanten zum Verweilen ein.

Zur Realisierung der Brücke hatten die Stadt Heidelberg und Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg im Oktober 2018 einen zweistufigen Planungswettbewerb ausgerufen. Von den 14 Entwürfen der hochkarätig besetzten, interdisziplinär und überwiegend international aufgestellten Teams der ersten Runde wurden im Mai 2019 die besten fünf gekürt und für die Mehrfachbeauftragung der zweiten Stufe zugelassen. Am Dienstag, 14. Juli 2020, fällt die Entscheidung über den Gewinner.

Von Mittwoch, 15. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2020, werden alle fünf Wettbewerbsergebnisse der zweiten Realisierungsstufe im Foyer des Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16, 69115 Heidelberg, ausgestellt. Der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich werden die Entwürfe im Internet unter www.iba.heidelberg.de präsentiert.

Öffnungszeiten der Ausstellung im Dezernat 16

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag, 15. bis 19. Juli 2020, geöffnet: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.