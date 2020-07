Heidelberg – Nachtbürgermeisterin/Nachtbürgermeister für Heidelberg! Online abstimmen vom 13. bis 17. Juli! Am 22. Juli stellen sich die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber dann per Livestream vor

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer soll in Heidelberg Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister werden? Von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Juli 2020, läuft unter www.heidelberg.de/buergeramt die Online-Abstimmung über alle 19 eingegangenen Bewerbungen. Bei zwei der Bewerbungen wollen sich je zwei Interessentinnen/Interessenten die Position teilen. Jeder, der mit abstimmen will, hat eine Stimme. Schon vorab kann man sich über die Bewerberinnen und Bewerber informieren: Ihre Fotos und kurzen Motivationsschreiben sind ebenfalls auf der städtischen Homepage (Link: https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/abstimmung_+wer+wird+heidelbergs+nachtbuergermeister_nachtbuergermeisterin_.html) zu finden sowie im aktuellen Stadtblatt vom 8. Juli 2020.

In der Altstadt soll die Lärmsituation befriedet werden. „Konfliktmanagement“ ist deshalb die wichtigste Aufgabe des Nachtbürgermeisters. Er oder sie soll zwischen Anwohnerschaft, Feiernden, der Gastronomie und der Stadtverwaltung moderieren und Konflikte lösen. Die von der Stadt ausgeschriebene Position soll schnellstmöglich besetzt werden.

So geht es weiter:

Mittwoch, 22. Juli 2020, 18 Uhr: Öffentliche Online-Vorstellung per Livestream der vier Bewerbungen mit den meisten Stimmen und gegebenenfalls zweier weiterer Bewerbungen, da die Verwaltung ein Vorschlagsrecht hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben jeweils zehn Minuten Zeit, sich und ihre Ideen zu präsentieren. Die moderierte Präsentation wird im Karlstorbahnhof aufgezeichnet.

Freitag, 24. Juli 2020: Die Jury gibt ihre Entscheidung bekannt, welche drei Bewerbungen sie als Empfehlung an den Gemeinderat weitergibt. Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Gastro- und Nachtkulturszene, der Jugend- und Studierendenvertretungen sowie der Stadtgesellschaft.

Donnerstag, 8. Oktober 2020: Entscheidung des Gemeinderates: Aus den drei geeignetsten Bewerbungen wählt das Gremium in öffentlicher Sitzung die Nachtbürgermeisterin oder den Nachtbürgermeister aus.

Das Anforderungsprofil

Er oder sie sollte möglichst Erfahrung in der Nachtökonomie beziehungsweise Nacht- und Kreativkultur mitbringen. Wesentliche Erfolgsmerkmale sind eine hohe soziale Kompetenz, starke Präsenz in der Altstadt, Akzeptanz bei allen beteiligten Interessensgruppen sowie größtmögliche Unterstützung in der Verwaltung. Verwaltungsintern arbeiten das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Bürger- und Ordnungsamt und das Kulturamt eng zusammen. Die Nachtbürgermeisterin/der Nachtbürgermeister wird auf Honorarbasis in Anlehnung an die Entgeltgruppe 13 des öffentlichen Dienstes tätig sein.