Heidelberg – Kein Termin mehr nötig: städtische Bürgerämter ab Montag, 13. Juli, wieder regulär geöffnet! Zur Zulassungs- und Führerscheinstelle weiterhin nur mit Termin

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Heidelberger Bürgerämter müssen keine Termine mehr vereinbart werden: Ab Montag, 13. Juli 2020, öffnen die Bürgerämter in den Stadtteilen wieder zu den regulären Öffnungszeiten für „Laufkundschaft“. Es gelten aber nach wie vor die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Coronavirus-Pandemie: Besucherinnen und Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, das bereitstehende Händedesinfektionsmittel benutzen und die Abstandsmarkierungen beachten. Die Öffnungszeiten sind online zu finden unter www.heidelberg.de/buergeramt > Bürgerämter in den Stadtteilen.

Für einen Besuch bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Pleikartsförster Straße 116 muss allerdings weiterhin ein Termin vereinbart werden. Die Abstandsregelungen erlauben nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Gebäude. Die Kfz-Zulassungsstelle ist unter der Telefonnummer 06221 58-43700 oder per E-Mail an kfz-zulassungen@heidelberg.de und die Führerscheinstelle unter der Telefonnummer 06221 58-13444 und per E-Mail an fuehrerscheinstelle@heidelberg.de zu erreichen.

Die anderen Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamtes, insbesondere die Abteilung für Zuwanderungsrecht, können ebenfalls weiterhin nur nach telefonischer Terminvereinbarung aufgesucht werden. Die Abteilung für Zuwanderungsrecht ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06221 58-17520 und per E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de. Hier nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu folgenden Zeiten Anrufe entgegen: montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Online-Services nutzen

Das Bürger- und Ordnungsamt ist selbstverständlich auch schriftlich unter Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, oder per E-Mail an buergeramt@heidelberg.de erreichbar. Viele Anliegen können auch rund um die Uhr über das digitale Angebot erledigt werden. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare.