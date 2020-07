Heidelberg – 25. Jahrestag von Srebrenica! Interkulturelles Zentrum erinnert an das Massaker von Srebrenica

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Interkulturelles Zentrum Heidelberg) – Das Interkulturelle Zentrum erinnert am Sonntag, den 12. Juli, um 19 Uhr mit einer Live-Filmaufführug an den Völkermord an muslimischen Bosniaken vor 25 Jahren in der Region um Srebrenica. Mit dem Film „Srebrenica“ des bosnische Fotografen Tarik Samarah möchte das IZ den Opfern der Massaker gedenken. Der Film wurde 2015 gedreht und zeigt in eindrucksvollen Bildern, was in Srebrenica 1995 geschah und die daraus folgenden Ereignisse, wie zum Beispiel die Prozesse am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Der Künstler selbst wird ein Grußwort zum Film sprechen. Tarik Samarah ist ein bosnischer Fotograf. Er wurde 1965 in Zagreb geboren und beschäftigt sich in seiner Kunst mit dem Massaker von Srebrenica. Seine Fotografien wurden schon im Holocaust Museum in Washington DC und im niederländischen Parlament ausgestellt. Sein Film „Srebrenica“ wurde 2015 auch von den Vereinten Nationen zum 20. Jahrestag des Massakers vorgeführt.

Mit seiner Fotografie „1945 – 1995 – 2020“ erinnert er zudem an die Parallelen zwischen den schrecklichen Verbrechen an Minderheiten in Europa im 20. Jahrhundert – dem Holocaust an den Juden Europas und das Massaker von Srebrenica an bosnischen Muslimen.

Das Massaker von Srebrenica

Vom 11. – 17. Juli 1995 wurden über 8000 muslimische Bosniaken von serbischen Paramilitärs unter der Führung von Ratko Mladić ermordet. Die Massaker fanden unter der Anwesenheit von Blauhelmsoldaten der Vereinigten Nationen in der Sicherheitszone von Srebrenica statt und gilt als größter Völkermord in Europa seit Ende des Holocaust. Seit 2013 wird am 11. Juli mit dem „Srebrenica Memorial Day“ den Opfern der Massaker gedacht.