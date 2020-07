Rhein-Pfalz-Kreis – Polizeikontrollen im Bereich Mutterstadt/Limburgerhof

Rhein-Pfalz-Kreis /

Mutterstadt / Limburgerhof (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwochnachmittag von 14:30 bis 15:30 Uhr eine Laserkontrolle im Pfalzring in Mutterstadt durchgeführt. Insgesamt haben 15 Autofahrer gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen, der Schnellste war dabei mit 57 “Sachen” unterwegs. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich. In der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr hat die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Kontrolle in der Mainzer Straße in Limburgerhof durchgeführt. Ziel war es, Erkenntnisse in Bezug auf Eigentumsdelikte wie Wohnungseinbrüche oder Aufbrüche von Pkw zu erlangen. Es sind sieben Fahrzeuge und elf Personen kontrolliert worden. Bei keinem ergaben sich Hinweise auf Einbrüche oder ähnliche Delikte.