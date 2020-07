Mannheim – Erneuerung der Fahrbahndecke „Obere Riedstraße“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sportkreis Mannheim Virtueller Sportkreis-Lauf – Laufschuhe schnüren und loslaufen! – Coronabedingt müssen Großveranstaltungen wie „Sport und Spiel am Wasserturm“ in diesem Jahr leider ausfallen. Der Sportkreis Mannheim bietet als Alternative die Möglichkeit, am „Ersten virtuellen Sportkreis-Lauf“ teilzunehmen. INSERATwww.optikadam.de In der Woche vom 19. bis 26. Juli sind alle Sportlerinnen und ... Mehr lesen »