Ludwigshafen – Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet

Rhein-Pfalz-Kreis / Landkreis Bad Dürkheim (ots) – Am 08.07.2020, gegen 11.45 Uhr, befährt ein 17-jähriger Mann aus Gerolsheim mit seinem Leichtkraftrad die L 453 aus Heßheim kommend in Richtung Dirmstein. An der Kreuzung L 453/ Bahnhofstraße übersieht eine 75-jährige Frau aus Heuchelheim, welche die Bahnhofstraße in Richtung L 453 fährt, den bevorrechtigten Kradfahrer. Dieser versucht ... Mehr lesen »