Ladenburg – Altstadtfest Rettungs-Box 2020 eine Solidaritätsaktion in der Zeit von Corona für Vereine

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Durch die coronabedingte Absage einer Vielzahl an Veranstaltungen leiden zahlreiche Vereine unter fehlenden Einnahmen. Die Absage des beliebten Ladenburger Altstadtfestes verschärft diese Situation in besonderer Weise. Das Altstadtfest wurde für die Ladenburger Vereine initiiert und unter diesem Grundgedanken startet die Stadt Ladenburg die Solidaritätsaktion „Altstadtfest Rettungsbox 2020“, deren Erlös allen am Altstadtfest teilnehmenden 32 Vereinen und Initiativen zugutekommen soll. Freundinnen und Freunde des Altstadtfests und Vereinsmitglieder können durch den Kauf einer Rettungs-Box helfen, die Vereinskassen zu füllen. Die Idee für diese Aktion hatte die Leiterin der Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Vereinswesen, Frau Claudia Döhner.

Bestellt werden kann die Altstadtfest-Rettungs-Box ab Freitag, den 9. Juli 2020 12 Uhr im Internet unter: www.ladenburg-haelt-zusammen.de oder analog über einen Bestellschein, der in der Tourist Info, im Freibad, im Bürgerbüro und im Rathaus ausliegt. Dieser Bestellschein ist dann auszufüllen und kann entweder in den Briefkasten des Rathauses (Hauptstraße 7) eingeworfen oder per Fax geschickt werden.



Der Inhalt der Rettungs-Boxen liefert mit Altstadtfest-Wimpel, exklusiv hergestellten Altstadtfest-Bechern, gebrannten Mandeln und Bier der Lobdengau Brauerei die Grundausstattung, um das Ladenburger Altstadtfest im kleineren Rahmen Zuhause zu feiern. Die Boxen gibt es in drei Größen, (Friends-, Family- oder Party-Paket) und die ersten 1.000 Boxen erhalten zusätzlich den limitierten Altstadtfest-Pin. Aufgrund des hohen Aufwandes ist der Erfolg nur garantiert, wenn bis zum 1. August 2020 mindestens 1.000 Vorbestellungen eingegangen sind. Weitere Informationen und detaillierte Paketinhalte findet man unter: www-ladenburg-haelt-zusammen.de.

Die Aktion ist auf 2.500 Boxen limitiert. Die Zustellung der Boxen erfolgt in der Woche vor dem Altstadtfest. Als weiteres Highlight sind für den 12. und 13. September 2020 Liveübertragungen bekannter Altstadtfest Kapellen via Internet in der Planung. Die schönsten Altstadtfest-Momente 2020 sollen an diesem Wochenende gemeinsam online unter dem Hashtag „#ladenburgvereint“ in den sozialen Medien geteilt werden.

Bürgermeister Stefan Schmutz lädt alle Freunde des Altstadtfestes ein, sich an der Aktion zu beteiligen: „Vereine tragen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement maßgeblich zum Zusammenhalt und einem lebendigen Miteinander in unserer Stadt bei. Nach Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft und der Kunst- und Kulturschaffenden starten wir heute eine weitere Aktion, mit der Vereine, die ebenfalls unter den Folgen der Corona-Krise leiden, unterstützt werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch dieses Projekt ein voller Erfolg wird.“

Bürgermeister Stefan Schmutz dankt den Kooperationspartnern, der OpenMinded Webkonzepte GmbH, der Lobdengau Brauerei und der Süßwarenhändlerin Susanne Lederer-Metz, sowie den Unterstützern dieser Aktion, den Unternehmen ICL – BK Giulini, LIG BAU, der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und der Volksbank Kurpfalz.